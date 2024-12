In der wohl schönsten Fleischerei in Görlitz - dekoriert mit alten Porzellan-Fliesen von Villeroy&Boch - werden in der Weihnachtszeit ganz besondere Würste produziert: die Schlesischen Weihnachtsbratwürste.

Bildrechte: MDR/Manja Kionka

Kardamon, Koriander und Zitrone in der Wurst

Fleischermeister Thomas Blücher verrät zwar nicht das genaue Rezept, aber welche Gewürze in die Wurst kommen schon: "Ein bisschen Kardamon, Koriander und vor allem, was die Weihnachtsbratwurst ausmacht bei uns, das ist die Zitronennote. Also die ist eigentlich das entscheidende Charakteristikum für die Wurst. Das gibt der Wurst eine fruchtig-säuerliche Note", sagt er.

Nicht nur an Weihnachten verkauft