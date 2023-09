Die Bundespolizei hat am Dienstagabend zwei mutmaßliche Schleuser bei Oberseifersdorf im Landkreis Görlitz festgenommen. Nach Reporterangaben fanden die Beamten bei der Kontrolle des Transporters 49 Geflüchtete in dem Fahrzeug, darunter 20 Kinder.

Erst gestern hatte die Bundespolizei in Sachsen gemeldet, dass in den vergangenen Tagen ungewöhnlich viele Geflüchtete im sächsischen Grenzgebiet aufgefunden wurden. Über das Wochenende habe man 300 Personen aufgegriffen, hieß es. Mehrere Schleuser sitzen in Untersuchungshaft.