An der sächsisch-polnischen Grenze werden regelmäßig eingeschleuste Personen aufgegriffen. Ein Fall vom 3. September hat am Freitag für Aufregung gesorgt. Wie die "Die Welt" auf ihrer Internetseite berichtet hat, soll das Büro des Görlitzer Landtagsabgeordneten Mirko Schultze an der Schleusung beteiligt gewesen sein.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft hat MDR SACHSEN weder die Ermittlungen gegen Schultze bestätigt noch einen Zusammenhang der Einschleusung mit dessen Büro. Der Sprecher bestätigte, dass am Abend des 3. Septembers die sieben Nordafrikaner aufgegriffen wurden und gegen einen deutschen Staatsangehörigen Ermittlungen eingeleitet wurden "wegen des Verdachtes des Einschleusens von Ausländern". Eine Parteizugehörigkeit und mögliche Mitarbeit des Verdächtigen in dem Partei-Büro werde laut dem Sprecher derzeit geprüft. Auch ob der Landtagsabgeordnete Schultze an der Schleusung beteiligt war, werde noch geprüft. Die Ermittlungen dazu stünden erst am Anfang.