Bei einer Zündung einer illegalen Pyrotechnik ist in der Silvesternacht in Uhyst bei Boxberg ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz hatte der 22 Jahre alte Mann im Freien eine Kugelbombe aus Tschechien gezündet. Bei der Explosion erlitt er schwere Gesichtsverletzungen. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er seinen Verletzungen erlag. Ein gleichaltriger Begleiter habe leichte Verletzungen erlitten. Ein Polizeisprecher sagte zum tödlichen Unfall: "Wir warnen immer wieder vor illegaler Pyrotechnik. Es wird aber leider ignoriert."