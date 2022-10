Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Sachsen (BUND) will, dass die EU beim Betrieb des polnischen Tagebaus Turów eingreift. Die Umweltschutzorganisation hat nach eigenen Angaben mit Partnerorganisationen eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Wie die Organisation mitteilte, soll die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das tschechisch-polnische Abkommen über das Kohlebergwerk Turów einleiten. Das Kohlebergwerk beeinträchtige die Wasserversorgung in der Umgebung und führe zu Schäden an Häusern.