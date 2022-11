Mut macht den Theaterleuten auch eine "großartige Welle der Solidarität", erzählt Daniel Morgenroth. Aus dem ganzen Bundesgebiet hätten Kollegen angerufen und Hilfe angeboten. Kulturinstitutionen aus der Stadt und dem Landkreis sagten Unterstützung zu und boten Räume an. Privatleute und Vereine wollten spenden. Das baue das Team des Görlitzer Theaters wieder auf. "Zwei Tage waren wir am Boden zerstört. Jetzt setzt sich ein Kampfgeist durch", sagt Intendant Morgenroth.

Alle Produktionen werden sich auf keinen Fall retten lassen. Doch einen Teil will das Gerhart-Hauptmann-Theater in anderen Spielstätten zeigen. "Wir haben gute Lösungen und müssen jetzt noch die Details klären", bekräftigt Morgenroth. Das Theater setze alles daran, den Görlitzerinnen und Görlitzern schon in knapp zwei Wochen ein Weihnachtskonzert zu spielen.