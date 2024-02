Die 44-jährige Sorbin sitzt an einem Tisch im urigen Dachgeschoss des Damast- und Frottiermuseums in Großschönau. Sie habe mit ihrer Tochter mal gewebt, aber der Stoff hatte sich dabei verzogen. Ein klassischer Fehler, wie die Jeßnitzerin eben erfuhr. "Der Faden muss in einem Bogen gelegt werden, damit er die Spannung in der Breite nicht nimmt", sagt Bianka Kluge und schiebt mit dem Kamm im Rahmen ihren nun nicht zu festen Faden auf die Stoffbahn.

Für alle Kursteilnehmerinnen hier ist das Weben Neuland - auch für Heike Wünsche aus Oppach. Sie sitzt an einer feuerroten Stoffbahn, aus der später ein Bezug werden soll. "Für ein Kissen zum Einhuscheln." Das Weben habe in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt, wie die 56-Jährige erklärt. Ihre Mutter arbeitete bis zur Wende in Ostritz in den Zweigwerken von VEB Lautex Zittau. "Da war sie in der Düsenweberei. Da wurde der Schuss mit einer Luftdüse durch die Kettfäden durchgeschossen."