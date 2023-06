Das Telefon der Wildtierauffangstation klingelt zum x-ten Mal heute. "Bitte lassen Sie das Rehkitz dort, wo es ist, und entfernen Sie sich. Die Ricke ist in der Nähe und kehrt zu ihrem Kitz zurück, sobald sie sich ungestört fühlt", erklärt Manuela Kleemann, die verantwortliche Mitarbeiterin der Wildtierauffangstation des Görlitzer Tierparks. Solche und ähnliche Anfragen zu vermeintlich hilfsbedürftigen Rehen, Hasen, Waschbären, Füchsen, Vögeln und Co gehen derzeit vermehrt bei Wildtierauffangstation ein, denn Frühlingszeit ist Jungtierzeit. Über Anrufe freuen sich die Mitarbeiter, kann auf diese Weise doch aufklärt werden. Die Freude über kerngesunde Jungtiere, die aus Unwissenheit mitgenommen und in die Wildtierauffangstation gebracht werden, hält sich hingegen in Grenzen.



Um die 250 Tiere würden jährlich in die Auffangstation gebracht, sagt die Kuratorin der Station, Catrin Hammer, MDR SACHSEN. Die meisten Einlieferungen seien jedoch gar nicht notwendig gewesen.