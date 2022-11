Ein aus der JVA Bautzen entflohener Strafgefangener ist nach wenigen Tagen wieder hinter Gittern. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN am Montag sagte, haben Beamte den 41-jährigen Mann im Ort Welzow in Brandenburg festgenommen. Die Ermittlungen hätten die Polizei auf seine Spur gebracht. Der Mann saß seit 2017 wegen mehrfachen Betruges im Gefängnis. Zuletzt war er im offenen Vollzug und arbeitete in einer Möbelwerkstatt. Diese Arbeit nutzte er vor einer Woche zur Flucht.