IS-Heimkehrerin Nach Haft im Irak: IS-Anhängerin Linda W. aus Pulsnitz zurück in Sachsen

Die frühere Schülerin Linda W. aus Pulsnitz sorgte 2016 weltweit für Schlagzeilen. Die damals 15-Jährige wurde über das Internet von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeworben. Sie verließ ihre Familie, die Schule und Freunde und schloss sich dem IS im Irak an. 2017 wurde sie von irakischen Sicherheitskräften in Mossul verhaftet. Ein Gericht im Irak verurteilte sie zu einer Jugendstrafe. Diese musste sie teilweise verbüßen und kehrte jetzt nach Sachsen zurück.