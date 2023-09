Lausitz Warnstreik im Kraftwerk Boxberg und Schwarze Pumpe

In den Kraftwerken Boxberg und Schwarze Pumpe wird am Freitagmorgen gestreikt. Eine Notbesatzung sichert den Betrieb.

In der Lausitz haben am Freitagmorgen die Kraftwerker und Kohlekumpel mit einem Warnstreik begonnen. Sie wollen für sechs Stunden die Arbeit niederlegen. Die Tagebaue und Kraftwerke in der Lausitz, darunter Boxberg und Schwarze Pumpe, fahren laut Gewerkschaftsangaben mit einer Notbesatzung weiter, so dass die Stromversorgung gesichert ist.