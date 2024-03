Ab April soll in den sächsischen Landkreisen die Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber eingeführt werden. Wie Innenminister Armin Schuster (CDU) am Montag mitteilte, soll dazu ein Pilotprojekt gestartet werden. Damit solle sichergestellt werden, dass das sächsische Modell später auch auf eine bundeseinheitliche Variante übertragen werden kann.

Laut Schuster soll die Karte entweder monatlich oder alle zwei Wochen durch die Landkreise mit einem Guthaben aufgeladen werden, um damit Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Außerdem werde es möglich sein, einmal im Monat einen Betrag von 50 Euro abzuheben. So sollen Bargeldzahlungen für kleine Beträge ermöglicht werden. Ihre Nutzung sei auf den Freistaat beschränkt, hieß es.



"Der Geldtransfer sowie ein Karteneinsatz im Ausland werden nicht möglich sein", hieß es in der Mitteilung. Verbände wie der Flüchtlingsrat oder "Pro Asyl" hatten die Einführung einer Bezahlkarte in Deutschland zuletzt scharf kritisiert.