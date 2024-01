Bereits seit Juni 2023 läuft das Projekt. Bislang werde es von den Kunden sehr gut angenommen. Auch viele Menschen ohne Beeinträchtigungen sagen der Betreiberin, dass sie das Einkaufen in der "Stillen Stunde" sehr angenehm fänden. Auch die Mitarbeiter würden sich inzwischen auf diese Zeit freuen. "Sie empfinden diese zwei Stunden als sehr erholsam." Zwei Mitarbeiterinnen an den Kassen bestätigen, dass die Pause von der Dauerbeschallung des Radios guttue.

Sie hofft, dass sich zukünftig noch mehr Supermärkte dem Projekt anschließen. "Wir haben schon viele Märkte angesprochen, aber keine Rückmeldung bekommen", so Siegel. Angeregt vom Erleben der "Stillen Stunde" im Edeka habe aber ein Fitnessstudiobetreiber in Annaberg das "Stille Training" in seinem Studio eingeführt. Außerdem gebe es sogenannte "Relaxed Performances" vom Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz und eine "Stille Stunde" im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (Smac). "Wir suchen weitere Institutionen, mit denen wir ein Konzept erarbeiten können", so Gläser.