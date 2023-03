Rund 0,6 bis zwei Prozent der Weltbevölkerung leiden schätzungsweise an ASS. Für Chemnitz würde das zwischen rund 1.500 und 5.000 Betroffene bedeuten. Offizielle Fallzahlen gibt es aber nicht. "Wir haben in Chemnitz und unserer Außenstelle in Annaberg-Buchholz rund 750 Familien in Beratung", sagt Bergmann. Rund 230 Betroffene seien in einer täglichen Betreuung, während die anderen zum Beispiel nur ein Ferienangebot wahrnehmen würden.

Von der Autismus-Spektrum-Störung sind schätzungsweise rund 0,6 bis zwei Prozent der Weltbevölkerung betroffen. Bildrechte: MDR/Anett Linke