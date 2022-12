Bergbau-Tradition Bergparade in Annaberg-Buchholz zieht tausende Besucher an

Mit der Bergparade in Annaberg-Buchholz finden die Bergmannsaufzüge in Sachsen traditionell ihren Abschluss. Nachdem wegen der Corona-Bestimmungen die Paraden in den vergangenen zwei Jahren abgesagt wurden, wurde die Erzgebirgsstadt am vierten Advent wieder Kulisse für die Große Bergparade. Umjubelt von tausenden Besuchern zogen mehr als 1.000 Trachtenträger durch den Ort.