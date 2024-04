Der Erzgebirgskreis hilft dem finanziell angeschlagenen Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Die Kreisräte stimmten am Mittwochabend nach einiger Diskussion mit großer Mehrheit dafür, dem Verein die Schlussrate für den Stadionneubau zu erlassen - insgesamt knapp 200.000 Euro. Als Gegenleistung wird Erzgebirge Aue den Gästeparkplatz im Stadiongelände in Ordnung bringen. Auch die Pachtzahlungen für die aktuelle Saison in Höhe von einer Viertelmillion Euro sollen zinslos und dauerhaft gestundet werden. Dafür wird der Landkreis an den Erlösen des Vereins aus DFB-Pokalspielen beteiligt.