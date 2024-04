Die Initiatorin und Revierförsterin in Bockau, Anne Borowski, erklärt die Idee: "Es wird auf diesen Bänken alles in die Lebenszeit eines Baumes umgerechnet." Was Borowski bei ihren Recherchen besonders beeindruckte: "Eine Person, die in den Urlaub nach Mallorca fliegt, setzt dabei so viel CO₂ frei, wie eine Fichte in ihrem Leben speichern kann." Das seien Zahlen und Fakten, die sie selbst erst einmal ein bisschen fassungslos gemacht hätten. "Seitdem ich recherchiere, habe ich auch schon ein bisschen was geändert. Ich hoffe, es geht nicht nur mir so, sondern auch den anderen Waldbesuchern", sagt Borowski.