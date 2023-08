Bei einem Verkehrsunfall in Eibenstock sind acht Personen verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag auf der Schneeberger Straße zwischen Alter Schneeberger Straße und Gerstenbergweg. Ein Polizeisprecher sagte: In einer Kurve hatte der 42 Jahre alte Fahrer der Feuerwehr die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. "Das Einsatzfahrzeug kam ins Schleudern, kollidierte mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab."