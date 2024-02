Die Eröffnung der ersten deutschen Pendel-Schwebebahn am Fichtelberg im Dezember 1924 war der Start für den boomenden Wintertourismus und alpinen Skisport im Erzgebirge. Die beiden mit zwölf Sitz- und vier Stehplätzen ausgestatteten Kabinen wurden auf die Vornamen der Ehefrauen der beiden Hauptaktionäre getauft: "Maria" und "Elinor". Bis heute ist die Seilbahn das Wahrzeichen. Spitzensportler des alpinen Skisports, aber auch Rennschlittensportler nutzen die Bahn. Stündlich befördern die Oberwiesenthaler Anlagen 7.840 Menschen auf den Fichtelberg.

Ausgerechnet an diesem Traditionsort kehrt die Enkel-Generation dem Liftbetrieb den Rücken. Ihr Interesse gilt dem Aufstieg. Unter der Trasse der Schwebebahn laufen sie hoch - vorbei an den mächtigen Seilbahnstützen. Sie sind Tourengeher.

Martin Lützendorf, der Enkel des alpinen Rennläufers und Spezialisten im Riesentorlauf, Werner Lützendorf, ist der Kopf der neuen Bewegung. Er veranstaltet einmal im Jahr das Tourenski-Event Steigfellmetzelei. Die Teilnehmer müssen acht Aufstiege zum Fichtelberg mit Spezialskiern meistern. Ihren Brettern verpassen sie "Steigfelle" - heutzutage eine Art textiler Belag, der eine Skitour bergauf ermöglicht. auf einer Strecke von 15 Kilometern bewältigen sie 1.672 Höhenmeter in rund viereinhalb Stunden. Inzwischen ist die Nachfrage so groß, dass Martin Lützendorf die Teilnehmerzahl auf 100 begrenzte. Reporterin Anna-Sophie Aßmann erklärt er seine Motivation so: