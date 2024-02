Die Werkstatt riecht nach Leder. Eine Nähmaschine rattert. Handschuhmacher Rico Wappler bereitet gerade schwarzes weiches Leder zum Weiterverarbeiten vor. Über seiner großen Werkbank hängen Handschablonen aus Pappe. Überall türmt sich Leder in verschiedenen Farben: "Hier habe ich ein Stück Ziegenleder. Es muss noch über eine Kante gezogen werden, damit das in der Länge jetzt richtig fest ist", erklärt Wappler. In der Breite gebe das Leder nämlich noch unheimlich nach. "Wenn man eine Faust macht, verändert sich ja immer der Handumfang. Da braucht man eben beim Handschuh ein sehr weiches, dehnbares Leder", so Wappler.