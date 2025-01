Der Verein hofft, dass der Waggon zu den Adventsfahrten 2025 in frischem Glanz wieder zurück im Museumzug ist. "Bis dahin fehlen uns 72 Sitzplätze im Museumzug." Die Aufarbeitung werde mindestens 150.000 bis 200.000 Euro kosten, hieß es. Dafür sammelt der Verein spenden. Eisenbahnfans hätten schon bei den Sonderfahrten in der zurückliegenden Weihnachtszeit mehr als 1.000 Euro für den Lowa E5 gespendet."Wir sind ein bisschen überrascht, das ist echt toll", freut sich Axel Schlenkrich.

Die Deutsche Reichsbahn der DDR hatte in den 1950er-Jahren genau 200 Lowa E5-Waggons bei der Vereinigung Volkseigener Betriebe des Lokomotiv- und Waggonbaus im Werk Bautzen beschafft. Sie liefen zunächst in Schnellzügen, später bei den S-Bahnen in Leipzig und Magdeburg. Bekannt waren die Fahrzeuge mit den dunkelgrünen Kunstleder-Sitzbänken auch aus Personenzügen auf Hauptstrecken, in Sachsen bis nach der Wiedervereinigung beispielsweise zwischen Plauen und Dresden.