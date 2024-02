Matthias Herzer hat die Vorbereitungen auf den Tag in der Praxis an der Ostschule in Gera koordiniert. Der Mann hat selbst mal im Handwerk gearbeitet, ist an der Schule Werklehrer, aber auch mit den Fächern Geschichte, Sozialkunde, Ethik, Wirtschaft und Recht vertraut. Und er schwört darauf, dass seine Schüler "lebensorientiert" lernen sollen. Da könne der "TiP" gut helfen, findet Herzer. Denn bei diesem Praktikumsprojekt müssen Schüler selbst Verträge mit Unternehmen schließen. "Sie lernen da, was im Leben nach der Schule auf sie zukommt", sagt der Lehrer. Er hatte seine Schüler in der achten Klasse vertraut gemacht mit Steckbriefen.

Danach konnten sich die Schüler bewerben - und bei einem Übereinkommen den Vertrag für den "TiP" schließen. Doch es bleibt nicht bei einer einzigen Entscheidung. Im Laufe eines Schuljahres gibt es jeweils zwischen den Ferien einzelne "TiP"-Projektphasen, die jedes Mal in einem anderen Unternehmen stattfinden sollen. Heißt: Die Schüler können und sollen im zweiten Halbjahr der achten und im ersten der neunten Klasse gleich mehrere Praxispartner kennenlernen.

Ein Tag in der Woche findet dafür kein Unterricht in der Schule statt. Kleiner Nebeneffekt: An den Schulen, die vielerorts an Lehrermangel leiden, führt das auch ein wenig zur Entspannung. Viel wichtiger aber sei, dass die Schüler an diesem Tag in einem Unternehmen ihre Kompetenzen testen und erweitern können, meint nicht nur Lehrer Herzer. Auch Leonie Lorenz findet es gut, sich ausprobieren zu dürfen. Die 14-Jährige hat für ihren ersten Abschnitt des "TiP"-Projektes einen Vertrag mit einer Tanzschule in Gera abgeschlossen. Im zweiten "TiP"-Abschnitt wird sie bei einer Ergotherapie Erfahrungen sammeln.

"Mir gefällt, dass es so viele Angebote zur Auswahl gibt", sagt sie. In der Tanzschule wird sie von Büro-Chefin Doreen Arbeiter damit vertraut gemacht, wie Kurse organisiert und Veranstaltungen vorbereitet werden. Und dann nimmt sie Martin Günzel mit zum Training mit Damen und Herren, die sich schon am Vormittag im Zumba-Kurs auspowern.

Der Kursleiter ist Tanzlehrer und hat eine Zusatzqualifikation - als Ausbildungsleiter. Denn die Tanzschule kümmert sich schon seit Jahren darum, selbst auszubilden. "Das müssen wir, weil wir neben den früher üblichen Tanzstunden mittlerweile viel mehr anbieten, zum Beispiel Fitnesskurse."

"Etwa 2.000 tanz- und bewegungsfreudige Menschen kommen jede Woche zu uns", erklärt Tanzschul-Inhaber Ralf Schulze: "Es wäre töricht, wenn wir an Projekten wie "TiP" nicht teilnehmen würden. Denn wir suchen ja Nachwuchs als Tanzlehrer." Ähnlich sieht es im Handwerk aus, in Handel, Service-Unternehmen, Gastronomie, Pflegeteams, Schulsekretariaten …

Susanne Reimer ist Schulsachbearbeiterin in der Staatlichen Berufsschule, die in Gera Fachkräfte für den Baubereich ausbildet. In ihrem Büro gibt es noch einen zweiten Arbeitsplatz, aber keine zweite Sachbearbeiterin. Deshalb ist es genau hier gut möglich, einen Praktikanten in die Arbeitsaufgaben einzuführen. Lennard Heidler ist hier, weil er sich für die Arbeit in einem Büro, einem Hort, einem Kindergarten oder einer Schule interessiert. Aber er findet, ein Tag in der Woche und dann auch nur fünf Wochen lang in einem Betrieb - das ist zu wenig. "Wenn man sich gerade reinfindet, dann ist das schon wieder vorbei", bedauert der Schüler.

Ob die Wechsel von Praktikumsbetrieben alle paar Wochen wirklich sinnvoll sind? Das wird sicherlich ein Thema werden, wenn erste Erfahrungen mit "TiP" in Ostthüringen ausgetauscht werden. Dazu werden sich die 15 beteiligten Schulen der Region in Kürze treffen. Vermutlich wird dann auch besprochen, wie die Ostthüringer von Erfahrungen aus Nordthüringen profitieren könnten, denn dort ist das "TiP"-Projekt schon vor einiger Zeit gestartet worden.

