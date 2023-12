Bei einem schweren Verkehrsunfall im Erzgebirge sind am Sonnabendabend am Ortseingang von Markersbach zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, handelt es sich bei den beiden Toten um den 52 Jahre alten Fahrer des einen Unfallfahrzeuges und eine 72 Jahre alte Frau, die als Beifahrerin in dem anderen Fahrzeug saß. Beide starben noch am Unfallort. Der 74 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.