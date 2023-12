Das Unternehmen will den Bereich den Angaben zufolge mit flüssigem Beton verfüllen, um "die Sicherheit zu erhöhen" und um mögliche Schäden an der Oberfläche auszuschließen. Dies werde aber erst im nächsten Jahr erledigt, hieß es. In der Region hat die Wismut schon öfter Tagebrüche mit Betonplomben verfüllt.