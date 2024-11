Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Ausstellungen im Advent Alles kommt vom Bergwerk her: Die Weihnachtsberge in Chemnitz und Aue

29. November 2024, 09:00 Uhr

Es weihnachtet: Das ist unübersehbar auch in zwei Museen in Westsachsen. Im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz und im Stadtmuseum Aue gibt es besondere Dinge zu bestaunen: Weihnachtsberge, die mit ihrer filigranen Technik kleine Meisterwerke sind. Mal sind sie riesengroß, mal nur so klein wie ein Schuhkarton. Dahinter verbergen sich aber immer ganz persönliche Geschichten über Generationen.