Der Landkreis hat angekündigt, Migranten, die nicht zur gemeinnützigen Arbeit kommen, die Leistungen zu kürzen. In Stollberg waren am Montag weniger als die Hälfte der Angesprochenen erschienen. Derzeit erhalten alleinstehende Asylbewerber im Monat 460 Euro nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Schmidt zufolge gibt es genügend Arbeit, die in den Kommunen liegen bleibt, weil das Geld dafür nicht da sei. "Wir sind das einzige Land, das derzeit paradiesische Formen vorgauckelt, die wir allerdings auch nicht mehr finanzieren können. Das merken wir an allen Ecken und Enden.", sagte der Stollberger Oberbürgermeister.