In der Gemeinde Stollberg pflegen seit Montag drei Asylbewerber öffentliche Grünanlagen und Spielplätze. Dafür erhalten sie nach Angaben des Landratsamtes 80 Cent pro Stunde. Dem Projektverantwortlichen Mirko Raabe zufolge, zeigten sich die Erschienenen dem ersten Eindruck nach engagiert. Doch weniger als die Hälfte der Angesprochenen war am ersten Tag zur Arbeit erschienen. Das Landratsamt in Annaberg-Buchholz will für ein unbegründetes Fernbleiben die Asylleistungen kürzen und führt dafür ein Gesetz an.