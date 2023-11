Der Bund unterstützt die Stadt Chemnitz beim Aufbau eines NSU-Dokumentations-Zentrums. Dafür werden kommendes Jahr drei Millionen Euro bereitgestellt. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag beschlossen, wie der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst mitteilte. Im Zuge der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 soll in Chemnitz ein Interimsdokumentationszentrum zum NSU entstehen. Mitglieder der rechtsextremistischen Terrorgruppe hatten eine Zeitlang auch in Chemnitz im Untergrund gelebt.