Stigmatisierung verstärkt Auffälligkeiten

Was jedoch alle Kinder und ihre Familien eint, unabhängig vom Hintergrund: Sie alle sind von Stigmatisierungen vonseiten der Gesellschaft betroffen. Sie ernten schiefe Blicke und unangemessene Kommentare, wenn Kinder unerwünschtes Verhalten in der Öffentlichkeit an den Tag legen.

"Sie sind 'kriminell, asozial und unerzogen'. Diese Vorurteile bestehen und das Stigma haftet auch unserer Schule an", sagt Ute Schnabel. Ja, manchmal aber selten stehen Polizei und Krankenwagen vor der Tür der Schule, wenn eine Rauferei eskaliert, aber das passiere auch an anderen Einrichtungen.

"Wir haben hier Kinder mit psychischen Störungen, die ausrasten, wenn sie Reize nicht mehr filtern können. Oft passiert das, wenn die Kinder sich in die Enge getrieben, ohnmächtig fühlen", sagt die Pädagogin. Das negative Feedback von außen verstärke das Verhalten der Kinder zusätzlich.

Maßnahmen für mehr Selbstvertrauen

Die Schule setzt nach eigenen Angaben auch an diesem Punkt an. "Sobald man das Gefühl hat, nicht mehr gesehen zu werden, keine Selbstwirksamkeit zu haben, radikalisiert man sich schnell", sagt Ute Schnabel. Das könne man auch an vielen Erwachsenen derzeit sehen, die Schule setze jedoch bei den Kindern an.

Für Sichtbarkeit sorgt etwa ein Punktesystem. Jedes Schulkind bekommt während der Schulstunde von der Lehrkraft Punkte verteilt, für Mitarbeit, Ordnung, Konzentration sowie die Einhaltung des jeweiligen Tagesziels. Bei manchen ist das "niemanden beleidigen", bei anderen ist es "die anderen nicht vom Lernen abhalten", einige wollen sich selbst mehr einbringen. Am Ende einer jeden Schulstunde wird reflektiert und die Punktesumme wird an der Tafel vermerkt, für alle sichtbar. Je mehr Punkte ein Schüler bekommt, desto besser das Betragen.

Nach jeder Schulstunde wird das Verhalten der einzelnen Schüler mit der Klasse reflektiert, dafür werden Punkte verteilt. Bildrechte: MDR/Sarah Hofmann

Schöne Erlebnisse: Lehrkräfte legen sich ins Zeug

Doch nicht nur das Scannen des Verhaltens führt zu mehr Sichtbarkeit, sondern auch eine Wertschätzung gegenüber den Schülern in Form von schönen Erlebnissen. So werden verschiedene Anlässe wie Weihnachten und der Jahresauftakt mit gemeinsamen Veranstaltungen gefeiert.

Rudi und Fynn aus der sechsten Klasse haben tatkräftig dabei geholfen, ein Buffet für ihre Mitschüler anzurichten. Bildrechte: MDR/Sarah Hofmann

Zum Jahresauftakt gab es etwa in diesem Jahr ein Schnittchen-Buffet, welches von einigen Schülern gemeinsam mit Lehrern zubereitet wurde. Hinzu kommen gemeinsame Ausflüge. "Auch während der Corona-Zeit haben wir darauf geachtet, jeden Schüler wenigstens einmal die Woche zu sehen", sagt die Schulleiterin. Dazu zählten Hausbesuche, mit Gesprächen über die Fensterbank oder den Gartenzaun hinweg, oder auch virtuelle Begegnungen. Diese hätten die Pandemie sogar überdauert.

Spielerisch lernen in virtueller Umgebung

"Gamifikation", also die Gestaltung des Unterrichts als Spiel unter Einbeziehung des Internets, wird seit der Pandemie in den meisten Schulklassen praktiziert.

Die Schüler haben einen eigenen Avatar gestaltet, mit dem sie sich im komplexen Lernspiel "Classcraft" einloggen können. Dort entdecken sie dann auf einer Karte neue Landschaften und finden Schätze, wenn sie dafür Aufgaben lösen. Das funktioniert auch im Englischunterricht bei Ute Schnabel. Der Algorithmus fragt Vokabeln ab und schlägt eigenständig Schüler dafür vor. Liegen sie richtig, gewinnen sie Punkte, mit denen sie ihre Spielfigur verbessern können.

Manche Unterrichtsstunden finden im Spiel "Classcraft" statt, welches spielerisch Wissen vermittelt. Bildrechte: MDR/Sarah Hofmann

Im Bosskampf zum Lernerfolg

"Wenn man erfolgreich sein will, muss man an den Ressourcen der Kinder arbeiten und da hilft es, auf ihre Lebenswelten einzugehen", sagt Ute Schnabel. Mittlerweile legt sie auch Hausaufgaben im Spiel ab, lädt die Schüler in den Ferien zu Freundesmissionen ein und kann so auch nach Schulschluss noch an Lernfortschritten arbeiten – und den Schülern das Gefühl geben, gesehen zu werden.

Diese sind vor allem ganz heiß auf den sogenannten "Bosskampf", bei dem die Besten am Ende eines Spiels gegeneinander oder ein Monster antreten. "Der Bosskampf ist der Zuckerguss am Ende und mit ihm kann man im Englischunterricht auch gleich noch die Steigerung zweisilbiger Adjektive üben", sagt Ute Schnabel mit einem Lächeln.

Rückführung an Regelschulen: der Endgegner

Die größte Herausforderung, der finale Bosskampf, wie die Schüler vielleicht sagen würden, ist die Rückführung an eine Regelschule. Denn in Brand-Erbisdorf ist nach Klasse 6 Schluss. Dann geht es zurück, oder, in seltenen Fällen, werden die Schüler an andere Schulen mit dem speziellen Förderschwerpunkt weitergegeben.

Regeln für korrektes Verhalten im Unterricht hängen in den Klassenzimmern, damit die Schüler sich langsam daran gewöhnen. Bildrechte: MDR/Sarah Hofmann

An Schulen in Dresden und im Osterzgebirge wird bis zur zehnten Klasse unterrichtet. Die Norm ist das aber nicht. Wie Ute Schnabel erklärt, bleiben manche Kinder nur ein Jahr, manche mehrere. Die meisten hätten aber nach ihrer Zeit am Förderzentrum genug Rüstzeug erhalten, um an Regelschulen bestehen zu können, ohne negativ aufzufallen.