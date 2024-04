Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Gespräch Bundeskanzler Scholz in Chemnitz: Mehr Fragen als Antworten

Hauptinhalt

20. April 2024, 12:26 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz war am Freitag erneut in Sachsen unterwegs. Nach einem Besuch in einem Dresdner Handwerksbetrieb reiste er nach Chemnitz. Auf Einladung der "Freien Presse" kam er mit Chefredakteur Torsten Kleditzsch und dem Publikum ins Gespräch. Die Chemnitzer hatten dabei viele Fragen an den Kanzler, sowohl innen- als auch außenpolitisch.