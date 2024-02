Am Donnerstagabend stellt sich der Bundeskanzler in Dresden den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Beim zwölften sogenannten Kanzlergespräch fragt Scholz danach, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt und welche Erwartungen sie an die Politik haben. Die Veranstaltungsreihe soll nacheinander in allen 16 Bundesländern stattfinden.