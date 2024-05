Der regionale Fahrgastverband Pro Bahn appellierte an beide Seiten. Sprecher Markus Haubold sagte MDR SACHSEN, Leidtragende in dem Konflikt seien die Fahrgäste: "Aufeinanderzugehen, den Ton mäßigen. Der Ton ist wirklich sehr emotional teilweise. Auch die Maßnahmen mäßigen. Das geht an beide Seiten. Wir möchten gern, dass der Konflikt so schnell wie möglich beigelegt wird." Wegen der Streikwellen durch die Gewerkschaft sei ein geregelter Zugverkehr über Pfingsten nicht möglich gewesen.