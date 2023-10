Neues Eis, neues Glück. Pünktlich zur neuen Saison hat das Eissportzentrum in Chemnitz in der vergangenen Nacht mit der Vereisung der Eisschnelllaufbahn begonnen. In wenigen Tagen soll das Training für die rund 150 Chemnitzer Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufer beginnen, die ab der Altersklasse fünf am Bundesstützpunkt für die neue Wettkampfsaison trainieren.

Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS