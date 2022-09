Der Chemnitzer Eislauf-Club e.V. hat eine Petition gestartet , um eine Vereisung der kleinen Eishalle im Sportzentrum am Küchwald zu fordern. Aufgrund der Sparmaßnahmen zur Energiekrise hatte die Stadt Chemnitz entschieden, in diesem Winter die Fläche nicht zu vereisen. Bislang haben bereits mehr als 6.300 Untertsützter (Stand: 10.9. um 14.30 Uhr) die Petition unterschrieben.

"Aufgrund der kriegsbedingten Energiesparmaßnahmen steht diese langjährige Tradition des professionellen Eissportstützpunktes, durch die Einsparung einer gesamten Eisfläche nunmehr vor dem endgültigen Aus", schreibt der Verein in der Begründung der Petition. "Die drohende Nicht-Vereisung der Trainingshalle in der Saison 2022/23 bedeutet für die Chemnitzer Eissportvereine (USG, Eisschnelllauf-Club, Eislauf-Club und Eissportverein 03), dass ein adäquater Trainingsbetrieb nicht mehr möglich sein wird und die Vereine in ihrer Existenz akut bedroht sind."