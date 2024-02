Die beiden DDR-Spitzensportlerinnen gehören zu den Schützlingen von Eiskunstlauf-Trainerlegende Jutta Müller, die unter ihrer Anleitung fast 60 Medaillen bei olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften errangen. Auch nach dem Ende ihrer aktiven Trainerlaufbahn war sie häufig in der Eishalle im Küchwald zu Gast, die nun bald "Jutta-Müller-Eissportzentrum" heißen wird - als "würdiges Andenken an ihre Ausnahmestellung, ihre beeindruckenden Leistungen und Verdienste im Eiskunstlauf", wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Im September soll es in Chemnitz eine weitere Ehrung für die erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt geben, die am 2. November 2023 im Alter von 94 Jahren verstarb. Zum Tag des offenen Denkmals will der Rotary Club am Roten Turm in der Innenstadt eine Gedenkplatte für die gebürtige Chemnitzerin Jutta Müller ins Straßenpflaster einlassen.