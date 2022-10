Die Landesdirektion Sachsen plant in Chemnitz-Einsiedel wieder eine Unterkunft für Asylsuchende mit Kindern. Wie die Behörde mitteilte, sollen in einem früheren Pionierlager Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten sowie afghanische Ortskräfte und ihre Familien Zuflucht finden. Noch unklar sei, wer die Einrichtung künftig betreibt. Auch ein Termin für die Inbetriebnahme stehe noch nicht fest. Anwohner sollen vor der Inbetriebnahme der Einrichtung in einer Veranstaltung informiert werden.