Glätteunfälle in Sachsen Autofahrer zerstört bei Stollberg Ampelanlage

Glatteis hat einem Mann in Stollberg sein Auto gekostet - und der Kommune die Ampelanlage. Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der B180 unterwegs. Dort habe er auf glatter Straße sein Auto nicht mehr lenken können. Das Fahrzeug krachte bei der Kreuzung der B169 in Richtung der nahe gelegenen Autobahn mit voller Wucht gegen den Mast der Verkehrsampel.