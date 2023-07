Auf der Facebookseite des Theaters gibt es zahlreiche Kommentare, die Kritik an der Position der Kultureinrichtung üben: "Man sollte sich lieber um wichtigere Fragen kümmern. Z. B. Wie man wieder alle Menschen auch mit weniger Geld ins Theater bringt...", schreibt Nadine Miles und gibt zu bedenken: "Die Sprache selbst folgt weder 'Verboten' noch "Nichtverboten", es setzt sich immer das durch, was die Menschen selbst auf der Straße sprechen, nicht was vorgegeben wird, das ist schon seit Jahrhunderten so.."