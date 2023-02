Ein paar Hoffnungen setzen wir auch in Rückkehrer, also in Menschen, die vielleicht aus dem alten Bundesgebiet wieder zurückziehen. Man hat ja mittlerweile auch ganz gute Gehaltschancen hier in Sachsen. Auch auf Fachkräfte unter den Geflüchteten hoffen wir. Allerdings ist im Handwerk auch ganz wichtig, dass man die deutsche Sprache spricht, die Kommunikation ist das etwas ganz Wesentliches.