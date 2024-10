Eine neue Ausstellung der SKD widmet sich der Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Kunst.

Zu sehen sind etwa Werke aus dem Barock, die zeigen, wie Kleinwüchsige diskrimiert wurden.

Auch aktuelle Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern mit Beeinträchtigung sind Teil der Ausstellung.

Ausgangspunkt der Schau ist das Gemälde des Fußkünstlers Thomas Schweicker aus dem Jahr 1595. Es zeigt ihn, wie er mit den Füßen schreibt, weil er ohne Arme geboren wurde. Er und sein Werk erlangten überregionale Berühmtheit. Das Bild befand sich lange Zeit in der kurfürstlichen Kunstkammer in Dresden. Es wurde im 19. Jahrhundert verkauft, "weil man es nicht mehr als Kunst-Wert" erachtete, erläutert der Direktor des Grünen Gewölbes, Marius Winzeler. Glücklicherweise blieb es erhalten und ist vor drei Jahren wieder im Kunsthandel aufgetaucht.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Robert Michael

Von Beruf Hofzwerg – angesehen und verspottet

Nun hängt es als Leihgabe in Dresden. Das Bildnis verdeutlicht das große Interesse europäischer Herrscher an außergewöhnlichen Kunstwerken und welchen Stellenwert Menschen mit Beeinträchtigung damals hatten. An fast allen adligen Höfen umgab man sich mit sogenannten Hofzwergen, was ein offizielles, gut bezahltes Amt war. Die kleinwüchsigen Männer und auch Frauen arbeiteten als Lehrer, Erzieher oder Kammerdiener.

Bildrechte: Kunstkammer Georg Laue, München/London, Foto: Jens Bruchhaus

Diskriminierung von Menschen mit Behinderung

Ein sehr berühmter Hofzwerg war ein Diener von August dem Starken namens Hante. Von ihm gibt es zwei kleine Figuren in der Schau: eine selbstbewusste Darstellung aus Elfenbein und eine fratzenhafte mit Spielkarten und Tabakpfeife. Letztere zeigt die Kehrseite und den Spott, dem diese Menschen ebenfalls ausgesetzt waren. Dazu trug maßgeblich der Franzose Jacques Callot mit seinen Karikaturen bei. Wer nicht der optischen Norm entsprach, dem wurde zugleich ein schlechter Charakter unterstellt, "was maßgeblich zur Diskriminierung kleinwüchsiger und behinderter Menschen beigetragen […] und sich bis heute im kulturellen Gedächtnis verfestigt hat", berichtet der Kurator Dirk Weber.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Robert Michael

Die Künstlerin Eva Jünger, die selbst kleinwüchsig ist, recherchierte die historischen Hintergründe zur Ausstellung und fasste sie in einem Hörstück zusammen. Bis heute hat sie mit extremer Diskriminierung zu tun. "Dann wird gefrotzelt, na, mein kleiner Zwerg oder mein Gnom. Das sind so Sachen, die einem tatsächlich so als Einstiegsvokabel manchmal kommt und dann muss man eben sehen, wie man jetzt damit umgeht, erzählt sie.

Kunst und Behinderung in der Gegenwart

Die Kabinettausstellung ist eine kleine, klassische Inszenierung, die im Sponsel-Raum des Grünen Gewölbes etwa 50 Objekte in Vitrinen und an Wänden präsentiert. Zugleich streckt sie wie ein Käfer ihre Fühler auch in die anderen Räume der Dauerausstellung aus und platziert mal hier, mal da, zeitgenössische Werke von vier Kunstschaffenden mit Behinderung.

Steven Solbrig fertigte beispielsweise aus Gips den Torso einer körperlich behinderten Frau an. In seiner Wahrnehmung sind diese Frauen in gesellschaftlichen Debatten kaum sichtbar. "Es geht sehr viel darum, dass Frauen mit Behinderung eine Form von Begehrenwerden abgesprochen wird, eine sexuelle Selbstbestimmung, dass sie tatsächlich oft als geschlechtslos dargestellt werden", sagt der Künstler.

Bildrechte: Dirk Sorge

Der Konzeptkünstler Dirk Sorge hinterfragte die Sammlungsauswahl und die Art, wie Museen ausstellen. Er integrierte zur Irritation des Publikums vermeintliche Kunstwerke in die Dauerausstellung wie eine Barbiepuppe mit Beinprothese und goldlackierte Figuren aus Pappmache.

Um allen zeitgenössischen Objekten in der Schau nachzuspüren, gestaltete Eric Beier ein Leitsystem aus Rollstuhlfahrer-Piktogrammen. Es handelt sich um eine Art neue Schrifttype auf dem Fußboden. Der Schriftzug selbst ziehe sich durch die ganze Ausstellung und sei der Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention, Absatz 1 bis 4, erzählt Beier. Dieser "bezieht sich explizit auf die Teilhabe sowohl von Kulturproduzenten als auch -konsumenten mit Behinderung und schreibt dort fest, dass die Vertragsstaaten geeignete Schritte oder Maßnahmen unternehmen müssen, um dieses Ziel zu erreichen."

Ausstellung in Dresden setzt auf Inklusion