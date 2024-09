Sachsenweites Naturschutz-Nachwuchsprojekt

Genau wie ihre anderen Mitstreiter, ist auch sie bei der Chemnitzer Gruppe der "Jungen Naturwächter" dabei, ein Projekt des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Laut Projektkoordinator Benjamin Franke, sei das Ziel des Angebotes, Kinder wieder mehr über ihre Umwelt aufzuklären und ihnen Naturschutz beizubringen. Heute übernimmt Marina Bolsdorf diese Aufgabe, denn sie ist auch Ehrenamtliche für den BUND und Expertin für Wildkatzen. In ihren Händen hält sie ein Wimmelbild von einer Waldszene. Die Schüler sollen aufzählen, welche Tiere sie entdecken und benennen können. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Es ist sehr notwendig, den Kindern den Naturschutz näherzubringen, denn man sagt ja 'Nur was man kennt, schützt man auch.' Marina Bolsdorf Ehrenamtlerin beim BUND

Beeindruckend schnell rattern die Kinder die zu sehende Fauna runter. Marina Bolsdorf geht nun dazu über, zu erklären, welche Rollen Wildkatzen in diesem Ökosystem erfüllen. Dann lernen die Kinder, wie die Naturschutzhelfer mithilfe von Holzpfählen die Population der Wildkatzen bestimmen. Diese würden mit Baldrian besprüht und nachdem sich Wildkatzen daran gerieben haben, können die hängengebliebenen Haare analysiert werden. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Zum Abschluss muss noch ein Quiz zum heutigen Thema gelöst werden. Während die Kinder knobeln, spricht die Wildkatzenexpertin darüber, weshalb sie heute hier sei. "Es ist sehr notwendig, den Kindern den Naturschutz näherzubringen, denn man sagt ja 'Nur was man kennt, schützt man auch.'" Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Ein Wildgatterbesuch mit Höhen und Tiefen

Laut Zeitplan ist nun erstmal die Dachsfütterung dran, doch die Dachsbrüder des Wildparks scheinen bei dem heutigen Trubel lieb in ihrem Bau bleiben zu wollen, auch wenn die Kindergruppe selbst, möglichst leise am Zaun wartet. Ein paar Schritte hinter den Kindern steht eine Frau mit roter Brille. Sie sei die Mutter von zwei der "Jungen Naturwächtern" und zeigt sich erfreut über das Angebot. "Zu anderen Nachmittagsaktionen muss ich sie überreden, aber hier gehen sie immer freiwillig hin." Dadurch würde auch sie selbst manchmal noch was von ihren Kindern lernen. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Bei den Dachsen gibt es weiterhin keinen Mucks, deshalb geht es direkt weiter zum Highlight des Tages, den Wildkatzen. Die Gruppe drängt sich gemeinsam in die dunkle Holzhütte mit einer großen Glaswand. Dahinter liegt das Gehege der Wildkatzen. Drei davon sitzen adrett auf einem Holzstamm. Sie scheinen leicht genervt, so im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen, machen aber auch keine Anstalten, sich zu verkriechen. Selbstverständlich ist auch Elena mit dabei, welche ihre Lieblingstiere durch die Scheibe bewundert. "Ich musste die eine Katze erstmal suchen. Ich finde das cool, wie die sich so tarnen können." Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Es ist wichtig, dass die Kinder sowas lernen, um es an die nächste Generation weitergeben zu können. Benjamin Franke Projektkoordinator "Junge Naturwächter"

Die Zukunft des sächsischen Naturschutzes

Nach ausgiebigem Betrachten der Katzen läutet Gruppenleiter Benjamin Franke langsam das Ende der heutigen Aktion ein. Die Veranstaltung sei ja auch ein wenig anders als das übliche Programm, deshalb können die Kinder der Rest des Tages mit ihren Eltern verbringen. Ihm selbst bedeute das Projekt sehr viel. Die derzeit aktiven Naturschutzhelfer seien oft über 60 Jahre alt und darunter klaffe eine große Lücke. "Es ist wichtig, dass die Kinder sowas lernen, um es auch wieder an die nächste Generation weitergeben zu können." Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Ihm selbst sei auch bewusst, dass Umweltthemen, wie Wildgehege, Wölfe oder Windräder manchmal polarisieren. Deshalb könne die AG auch ein Ort sein, wo die Kinder sich mit solchen Themen auseinandersetzen können, wenn sie daran interessiert sind. Benjamin Franke betont aber, dass es ihm wichtig sei den Kindern nichts vorzugeben, damit sie versuchen können, sich auch selbst eine Meinung zu bilden. Bildrechte: MDR/Adam Beyer