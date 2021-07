Ziel sei es, die kulturelle Vielfalt und kulturelle Zusammengehörigkeit erlebbar zu machen, das kulturelle Erbe zu bewahren und ein breites kulturelles Bewusstsein zu schaffen, so die Stadtverwaltung. "Mit dem Mitteldeutschen Rundfunk haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der nicht nur in Chemnitz, sondern überregional in Hörfunk, Fernsehen und online über die Kulturhauptstadt berichten wird", sagte Oberbürgermeister Sven Schulze. "Gemeinsam können wir nun in eine frühzeitige Planung und Vorbereitung für 2025 gehen."