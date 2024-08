Für insgesamt rund eine Million Euro bekommt das Chemnitzer Kunstmuseum Gunzenhauser mehr Ausstellungsfläche. Wie das Museum am Mittwoch mitteilte, teilen sich die Stiftung Gunzenhauser und das Land Sachsen die Kosten und fördern das Projekt mit je rund 500.000 Euro. Einen entsprechenden Bescheid hat das Sächsische Staatsministerium für Kultur und Tourismus dem Museum am Mittwoch übergeben.

Laut Generaldirektorin Thurmes soll in der 4. Etage des Museums ein Ort geschaffen werden, an dem Jugendliche zusammenkommen, aber auch mehrere Generationen miteinander arbeiten können – möglichst in Kooperation mit dem Theater. So wird es eine Bühne geben. Zudem sind drei Werkstätten geplant.