In Chemnitz ist am Sonnabend zum dritten Mal der Karl-Schmidt-Rottluff-Kunstpreis der gleichnamigen Stiftung verliehen worden. Er ging an die Berliner Grafikerin und Malerin Núria Quevedo und damit erstmals an eine Frau. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Quevedos Bilder in "atemberaubender Weise" große europäische Themen widerspiegeln.