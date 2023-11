In Sachsen soll eine "Europäische Akademie" entstehen. Das teilte die Landeszentrale für politische Bildung mit. Die Eröffnung der Akademie sei 2025 in Chemnitz zum Abschluss des Kulturhauptstadt-Jahres geplant. Die Landeszentrale will den Gründungsprozess begleiten. Direktor Roland Löffler sagte: "Sachsen braucht eine europäische Akademie, die Bildung und internationalen Dialog verbindet."

