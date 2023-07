Trotz der Absage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron feiert die Stadt Dresden am Dienstag wie geplant ein Europafest. Dazu werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet. Beide wollen auf der "Fête de l'Europe" ein Grußwort sprechen. Nach seiner Rede will Steinmeier in einen Austausch mit den Jugendlichen auf dem Neumarkt treten.

Macron hatte seinen Besuch in Deutschland und damit auch seine Teilnahme an dem Fest in der Dresdner Innenstadt wegen der in Frankreich seit Tagen herrschenden Unruhen zunächst abgesagt. Ursache dafür war der Tod eines 17-Jährigen bei einem Polizeieinsatz. Macron sicherte laut Bundespräsidialamt zu, den Besuch so schnell wie möglich nachholen zu wollen. Ministerpräsident Kretschmer zeigte Verständnis für die Entscheidung Macrons. Der innere und soziale Frieden in Frankreich habe Priorität, erklärte der CDU-Politiker. Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen.