Schon im Jahr 2000 wurde in Zwönitz das erste gemeinsame Weihnachtsende mit einem kleinen Fest gefeiert. Ausgangspunkt war damals die Förderung der Wirtschaft in der eigenen Stadt. Vor allem die Gastwirte und Hoteliers sollten mit einem zusätzlichen Fest unterstützt werden. Denn zwischen Weihnachten und Ostern war ein langer, gästearmer Zeitraum. Die Lichtmessfeier lässt Jahr für Jahr viele Touristen in die Stadt strömen, nicht nur auf den Nachweihnachtsmarkt. Sie kommen in die Brauerei, gehen einkaufen, genießen die Gastfreundschaft der unterschiedlichen Gaststuben, sie gehen wandern, Skifahren und sie kommen wieder.



Der Plan der Stadt von damals ist aufgegangen. Auch am Freiag war das Zentrum schon am frühen Nachmittag gut gefüllt. Als es dunkel wurde und man die wunderschönen Weihnachtslichter noch ein letztes Mal bewundern konnte, platzte die Innenstadt fast aus allen Nähten. Die Zwönitzer Lichtmess ist ein Besuchermagnet geworden, auch andere Orte zogen nach. So lädt zum Beispiel auch Olbernhau immer zu einer Lichtmessfeier ein und in Annaberg-Buchholz gehen die dort ansässigen Nachtwächter auf Lichtmesstour.