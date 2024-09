Zum mittlerweile 4. Mal findet in Chemnitz die Pochen Biennale für multimediale Kunst statt. Auf mehr als 2.000 Quadratmetern des Wirkbau-Areals zeigen deutsche und internationale Künstler ihre Arbeiten. Insgesamt sind 19 Werke zum Thema "Ex Oriente Ignis" in den Hallen auf dem alten Fabrikareal zu sehen. Übersetzt bedeutet der Titel "Das Feuer kommt aus dem Osten". Laut künstlerischem Leiter Benjamin Gruner ist dies eine Anspielung auf "die Bomben, die Zerstörung und das Feuer, das in der Ostukraine wütet".