Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kriminalität Neue Polizeieinheit für mehr Sicherheit im Zentrum von Chemnitz

Hauptinhalt

27. November 2023, 18:40 Uhr

In Chemnitz ist eine neue Einheit der Polizei aufgestellt worden. Sie soll in Zukunft für mehr Sicherheit in der Innenstadt sorgen. Seit Montag sind die Beamten im Zentrum unterwegs.