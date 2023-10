Bildrechte: MDR

Großkontrolle Drogen, Schleuser, Verstöße: Polizei kontrolliert Autos auf A72 gen Leipzig

19. Oktober 2023, 18:08 Uhr

Am Donnerstag standen Autofahrer auf der A72 in Richtung Leipzig in der Nähe von Chemnitz im Stau. Grund: eine Großkontrolle der Polizei, die den Verkehr über einen Rastplatz leitete, um Drogenkuriere, Schleuser und weniger gesetztestreue Autofahrer zu finden.